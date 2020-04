Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 23. April 2020 Verkehrsunfall Quad

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland

Gemarkung Debstedt. Ein 32-jähriger Mann aus Bremerhaven befuhr mit seinem Quad am 23.04.2020, gegen 15.53 Uhr, die K 63 von der L 120 kommend in Richtung Wehden. Kurz hinter den Bahnschienen geriet das Quad auf gerader Strecke nach links in den Seitenraum und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrzeugführer konnte den Aufprall nicht überleben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Zeugen melden sich bitte beim Polizeikommissariat Langen unter der Telefonnummer 04743 / 928 - 0.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell