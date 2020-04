Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Radler bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt + Friseurin empfängt Kunden in Baucontainer - Polizei greift ein

Cuxhaven (ots)

Radler bei Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Cuxhaven. In der Nacht zum heutigen Donnerstag (22./23.04.2020) kam es gegen Mitternacht auf dem Westerwischweg in der Nähe des Matthias-Claudius-Weges zu einem folgenschweren Unfall. Ein 32-jähriger Radfahrer soll einem Pkw, der den Westerwischweg befuhr, in "Schlangenlinien" über die gesamte Fahrbahnbreite fahrend, entgegengekommen sein. Der ebenfalls 32-jährige Autofahrer habe mehrfach versucht, dem Radler auszuweichen, konnte eine Kollision letztlich jedoch nicht verhindern. Der Radfahrer wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Beiden Männern wurden aufgrund des Verdachts, alkoholisiert am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen zu haben, Blutproben entnommen.

+++++++++++++

Friseurin empfängt Kunden in Baucontainer - Polizei greift ein

Cuxhaven. Eine Friseurin aus der Samtgemeinde Land Hadeln steht im Verdacht, trotz derzeitigen Verbots aufgrund der Corona-Pandemie einen Friseursalon in einem Baucontainer betrieben zu haben. Die Polizei ging am gestrigen Mittwochmorgen einem Hinweis aus der Bevölkerung nach und traf zwei vermeintliche Kunden in dem Container an. Der Baucontainer war komplett mit Waschbecken, WC, Spiegel, Trockenhaube, Kundenkartei und weiterem Salonzubehör ausgestattet. Die Friseurin muss mit einem hohen Bußgeld rechnen, denn ihr wird vorgeworfen, entgegen der Niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus einen Frisörsalon betrieben zu haben. Gegen die mutmaßliche Kundschaft wurden ebenfalls Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Cuxhaven führt täglich Präventionseinsätze und Kontrollen der bisher erlassenen Allgemeinverfügungen und Verordnungen durch und hat die Polizeipräsenz deutlich erhöht. "Der Großteil der Menschen im Cuxland befolgt die Regeln und steht den polizeilichen Maßnahmen positiv gegenüber", betont eine Sprecherin der Polizeiinspektion Cuxhaven.

