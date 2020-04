Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geocacher findet Schmuck im Wald - Polizei sucht Eigentümer

Cuxhaven (ots)

Geestland. Mitte Dezember letzten Jahres fand ein "Geocacher" in einem Waldstück bei Alfstedt unter einem Blätterhaufen an einer Eiche eine Tüte mit Schmuck. Unter den Schmuckstücken ist auch ein Ehering mit Gravur (die in einem Bild teilweise gezeigt wird). Der Schmuck konnte bislang keiner konkreten Straftat zugeordnet werden. Zeugen, die Hinweise zu den rechtmäßigen Eigentümerinnen bzw. Eigentümern machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland zu wenden (Tel.: 04743 - 9280).

