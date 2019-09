POL-COE: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Polizei Coesfeld

Am Fr., 27.09.19, 13.55 Uhr, befuhr ein 21jähriger Mann aus Schöppingen mit seinem LKW die B 474 aus Richtung Coesfeld kommend in Fahrtrichtung Lette. An der Einmündung B 474 / Dreischkamp beabsichtigte er nach links in den Dreischkamp abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr eine 58jährige Frau aus Coesfeld mit ihrem PKW die B 474 aus Richtung Lette kommend in Fahrtrichtung Coesfeld. Der LKW-Fahrer missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt des ihm entgegenkommenden PKW. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau aus Coesfeld schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Uniklinik Münster geflogen. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 25.000 EUR.

