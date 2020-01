Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Fünf Männer überfallen Radfahrer - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

In der Nacht zum gestrigen Sonntag (19. Januar 2020) haben fünf Männer einen Radfahrer auf der Buddestraße angehalten und ausgeraubt. Das Opfer blieb dabei unverletzt.

Gegen 1 Uhr war der 24-jährige Krefelder mit seinem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. Auf der Brücke der Buddestraße, zwischen Breitenbachstraße und Korekamp, stellten sich ihm plötzlich fünf Männer in den Weg. Sie forderten Geld für ein Taxi von ihm. Als der 24-Jährige nicht einwilligte, kreisten ihn die Männer ein. Sie bedrängten das Opfer und nötigten ihn so zur Herausgabe des Geldes. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Breitenbachstraße. Der Radfahrer blieb unverletzt.

Die fünf Männer sind etwa 20 bis 30 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß und trugen dunkle Jogginghosen. Einer der Täter hatte ein Basecap auf. Alle fünf sollen mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (45)

