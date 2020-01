Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Cracau: Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Gestern am Freitag (17. Januar 2020) wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall mit einem Fahrzeugführer leicht verletzt.

Um 19:15 Uhr ging ein 31-jähriger Krefelder auf der Wilhelmhofsallee in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung zur Hohenzollernstraße übersah ihn ein 53-jähriger Fahrzeugführer aus Krefeld, der auf der Wilhelmshofallee in gleicher Richtung fuhr und auf die Hohenzollernstraße nach links einbog. Der Fußgänger stürzte dabei auf die Motorhaube des Fahrzeugs.

Er wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. (41)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell