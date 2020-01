Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: versuchter Raub auf zwei junge Männer - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Heute am Samstagmorgen (18. Januar 2020) hat eine Gruppe von Heranwachsenden zwei junge Männer am Bahnhofsvorplatz in Krefeld versucht zu berauben.

Gegen 04:15 Uhr gingen ein 19-jähriger Krefelder und ein 29-jähriger Bekannter aus Osnabrück vom Ostwall zum Parkhaus des Cinemaxx - Kino. Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes trafen sie dann auf eine Gruppe von mindestens vier Personen, mit denen sie in Streit gerieten. Anschließend schlugen und traten die vier Täter auf die beiden jungen Männer ein und forderten ihre Wertsachen.

Die beiden jungen Männer konnten sich in eine nahegelegene Gaststätte flüchten, ohne dass etwas entwendet wurde. Die Tatverdächtigen flüchteten in den Hauptbahnhof.

Durch die herbeigerufenen Polizeibeamten wurden im Hauptbahnhof dann u.a. vier Tatverdächtige junge Männer angetroffen. Diese waren im Alter von 19 bis 20 Jahren und sind wohnhaft in Hamm und Dülken. Die Tatverdächtigen wurden zur Polizeiwache gebracht, wo ihnen eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen alle Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (40)

