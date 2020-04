Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Unfall auf A 27 -

Cuxhaven (ots)

Am heutigen Donnerstagnachmittag (23.04.2020) gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der A 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Süd in Fahrtrichtung Bremen ein schwerer Verkehrsunfall. Es ist mit einer mehrstündigen Sperrung in dem Bereich zu rechnen. Mehrere Fahrzeuge sind involviert. Die Fahrtrichtung Cuxhaven wird im Bereich der Unfallstelle in Kürze ebenfalls kurzfristig gesperrt, um einem Rettungshubschrauber die Landung an der Unfallstelle zu ermöglichen.

Redaktioneller Hinweis: Die Unfallaufnahme dauert an. Weitere Details liegen sind derzeit nicht vor.

