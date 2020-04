POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 23. April 2020 Ergänzung zum VU auf der BAB

Polizeiinspektion Cuxhaven

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 23. April 2020 Ergänzung zum VU auf der BAB

Cuxhaven (ots)

Bereich Geestland

Ergänzung zu dieser Meldung:

"Schwerer Unfall auf A 27 -

Cuxhaven Am heutigen Donnerstagnachmittag (23.04.2020) gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der A 27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Wulsdorf und Bremerhaven-Süd in Fahrtrichtung Bremen ein schwerer Verkehrsunfall. Es ist mit einer mehrstündigen Sperrung in dem Bereich zu rechnen. Mehrere Fahrzeuge sind involviert. Die Fahrtrichtung Cuxhaven wird im Bereich der Unfallstelle in Kürze ebenfalls kurzfristig gesperrt, um einem Rettungshubschrauber die Landung an der Unfallstelle zu ermöglichen.

Redaktioneller Hinweis: Die Unfallaufnahme dauert an. Weitere Details liegen sind derzeit nicht vor."

Ergänzung 17.40 Uhr:

Bisherige Erkenntnisse lassen vermuten, dass ein vorausfahrender Container-Sattelzug möglicherweise aufgrund eines technischen Problems nach rechts auf den Standstreifen fahren wollte. Noch während sich das Fahrzeugheck teilweise auf dem Hauptfahrstreifen befand, fuhr ein nachfolgender Lkw auf. Der Fahrzeugführer des zweiten Lkw wurde eingeklemmt, das Führerhaus wurde zerrissen. Teile des zweiten Lkw schleuderten auf den Haupt- und Überholfahrstreifen. Ein nachfolgender Kleintransporter mit Pferdeanhänger fuhr auf diese Teile auf. Fahrzeugführer und Pferde blieben hier unverletzt. Der Fahrzeugführer des zweiten Lkw wurde mittels Rettungshubschrauber geborgen. Die Fahrbahn ist in beide Richtungen noch voll gesperrt.

