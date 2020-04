Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Berauscht und ohne Führerschein Unfall verursacht++Einbruch in ehemaligen Imbiss

Cuxhaven (ots)

Berauscht und ohne Führerschein Unfall verursacht

Geestland/Drangstedt. Am Montag, den 27.04.2020, gegen 04:35 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Bremerhavener mit seinem BMW die Hauptstraße in Drangstedt in Fahrtrichtung Bad Bederkesa. Vermutlich aufgrund des Konsums alkoholischer Getränke kam der junge Fahrzeugführer im Verlauf einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Der 24-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Beifahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der BMW wurde bei dem Unfall völlig beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein ortsansässiges Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt.

Der Fahrzeugführer konnte während der Unfallaufnahme keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Zudem konnte deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro beziffert.

Einbruch in ehemaligen Imbiss

Otterndorf. Am gestrigen Sonntag zwischen 21:40 Uhr und 22:00 Uhr drang ein unbekannter Täter am Kirchplatz durch ein Fenster in einen ehemaligen Imbiss ein. Alle Räumlichkeiten wurden durchsucht und anschließend das Objekt wieder verlassen. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unbekannt.

