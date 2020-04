Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen-Hirschlanden: Anhänger gestohlen; BAB 81

zwischen AS Pleidelsheim und AS Ludwigsburg-Nord: Tank von Sattelzug aufgerissen; Ludwigsburg-Grünbühl: Roller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen-Hirschlanden: Anhänger gestohlen

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 8:00 Uhr, einen in Ditzingen - Hirschlanden abgestellten Anhänger. Der Anhänger der Marke Humbaur war über die Nacht vor einem Gartengrundstück in der Flur "Holzheim" abgestellt gewesen und mit Holz beladen. Der oder die Täter hatten vor dem Diebstahl das Holz abgeladen. Der Wert des Anhängers wird auf circa 300 Euro geschätzt. Am Anhänger war ein Ludwigsburger Kennzeichen (LB) angebracht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352 0 entgegen.

BAB 81 / zwischen AS Pleidelsheim und AS Ludwigsburg-Nord: Tank von Sattelzug aufgerissen

Ein Sattelzug mit Anhänger befuhr am Mittwoch gegen 8:10 Uhr die Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart, als ihm der Tank aufgerissen wurde. Der Sattelzug befand sich auf dem rechten Fahrstreifen, als er von einem Mercedes mit Anhänger auf dem mittleren Fahrstreifen überholt wurde. Hierbei soll der Mercedes wohl den Sattelzug so geschnitten haben, dass dessen Anhänger mit dem linksseitigen Tank des Sattelzugs kollidierte. Dieser wurde dabei aufgerissen und es flossen circa 40 Liter Diesel auf die Fahrbahn. Vor Ort mussten die mittlere und die rechte Fahrspur von circa 8:20 Uhr bis 10:40 Uhr zur Reinigung durch die Autobahnmeisterei gesperrt werden. Die Feuerwehr Pleidelsheim war mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften, die Feuerwehr Freiberg mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Durch die Feuerwehr wurde der Tank des Sattelzugs abgepumpt. Der Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Ludwigsburg-Grünbühl: Roller gestohlen

Ein blauer Roller der Marke REX wurde zwischen Montag, 13:00 Uhr, und Dienstag, 8:00 Uhr, in Ludwigsburg-Grünbühl in der Adalbert-Stifter-Straße gestohlen. Der Roller war durch seinen Besitzer vor der Garage abgestellt worden und nicht mehr zugelassen. Er hatte einen Wert von circa 350 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Oststadt unter Tel. 07141 29920 0.

