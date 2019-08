Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Mittags alkoholisiert am Steuer

Stadthagen (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr hat die Stadthäger Polizei den Fahrer eines Kleintransporters aus dem Verkehr gezogen, weil dieser alkoholisiert unterwegs war. Bei einer Kontrolle in der Oststraße in Lindhorst ist den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 24 jährigen Mannes aus Polen aufgefallen. Bei einem Test konnte ein Wert von 0,75 Promille ermittelt werden. Da der Mann sich nur für einen Monat in Deutschland aufhält, mußte er das fällige Bußgeld über 500 Euro zuzüglich der üblichen Verwaltungsgebühren direkt bei der Polizei bezahlen und seinen Transporter für den Rest des Tages sthen lassen.

