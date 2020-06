Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Straßenschild umgefahren - unbekannter Opel-Fahrer gesucht!

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstag, 09.06.2020, hat ein bislang unbekannter Opel-Fahrer ein Verkehrsschild in Laufenburg umgefahren. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:25 Uhr in der Hauptstraße vor einem Einkaufsmarkt. Nach dem Anstoß fuhr der Opel-Fahrer davon, ohne sich um den Schaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Zwei Passanten besichtigten danach das verbogene Schild. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) bittet diese Zeugen und andere Personen, die Hinweise zu dem Opel-Fahrer geben können, sich zu melden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 / 8316 - 201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell