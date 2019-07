Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Im Notfall noch schneller bei den Bürgern - Neue Interims-Rettungswache in Breitscheid seit 1. Juli in Betrieb

Die Stadt Ratingen hat auf dem Gelände des DRK-Blutspendedienstes West am Linneper Weg 1 in Breitscheid eine Interims-Rettungswache eingerichtet. Am Montag, 1. Juli, nahm Feuerwehrdezernent Rolf Steuwe die Wache offiziell in Betrieb.

"Eine Wache in Breitscheid ist nach dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Mettmann notwendig, damit die Einsatzkräfte in Notfällen noch schneller als bisher die Bürgerinnen und Bürger im Ratinger Norden erreichen", sagte Steuwe. "Ich bin sehr froh, dass wir diese schnelle und pragmatische Zwischenlösung gefunden haben." Der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus hat damit vier Standorte: die Hauptfeuer- und Rettungswache am Voisweg, Im Kreuzfeld in Lintorf, die Rettungswache Heiligenhaus an der Dr.-Julius-Held-Straße und nun eben Breitscheid.

Von der neuen Wache profitieren alle Bürgerinnen und Bürger, da das Stadtgebiet nun insgesamt durch kürzere Fahrzeiten der Rettungswagen besser abgedeckt ist. Kommt es zum Beispiel auf den Autobahnen 3, 52 und 524 zu einem Verkehrsunfall, kann der Rettungsdienst mit den Einsatzwagen aus Lintorf und Breitscheid das jeweilige Ziel schneller erreichen. Der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus wurde im Jahr 2018 fast 18.000 Mal alarmiert. Zu jedem 4. Einsatz wurde dabei ein Rettungsfahrzeug aus dem Ratinger Norden entsandt.

Mittelfristig soll im Stadtteil eine neue Rettungswache errichtet werden. Bis es so weit ist, dient der Standort am Linneper Weg als Interimslösung. Der DRK-Ortsverein Ratingen wird an der neuen Wache montags bis samstags von 7 bis 19 Uhr einen Rettungswagen und montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie sonn- und feiertags von 8 bis 16 Uhr ein Mehrzweckfahrzeug besetzen. Dieses kann nach Bedarf im Krankentransport und als Rettungswagen eingesetzt werden.

Damit die Liegenschaft als Rettungswache genutzt werden kann, waren umfangreiche Renovierungsarbeiten notwendig. Ein Carport wurde installiert, Spinde wurden aufgestellt und die Sozialräume ertüchtigt. Bei der Eröffnung am Montag dankte Feuerwehrdezernent Rolf Steuwe dem Vermieter, dem DRK-Blutspendedienst West, für dessen tatkräftige und flexible Unterstützung bei der Realisierung des Projektes. Der Ärztliche Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes, Dr. Thomas Zeiler, begrüßte die Kooperation ebenfalls. "Wir sind froh, dass wir die Stadt Ratingen in dieser Form unterstützen und somit unserer Verbundenheit zum Standort Ausdruck verleihen konnten."

