Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Ermittlungserfolg für die Bundespolizei Hamburg - Taschendiebstahlsring zerschlagen

Hamburg (ots)

Innerhalb der letzten beiden Wochen agierte ein Taschendiebstahlsring in Hamburg. Nun konnten zwei Täterinnen und ein Täter festgenommen werden. Diese sitzen seitdem in Untersuchungshaft.

Der Ermittlungsdienst der Bundespolizei Hamburg führt aktuell gegen eine siebenköpfige bosnische Tätergruppierung ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls.

Die Mitglieder der Gruppierung sollen im Zeitraum vom 20.11.2019 bis zum 04.12.2019 im Bereich der Bahnhöfe der S-Bahn Hamburg (u.a. S-Bahnhof Ohlsdorf, Wilhelmsburg und Airport) Taschendiebstähle verübt haben. Die Täter nutzten bei Tatausführung die Treppen und Rolltreppen der S-Bahnhöfe. Häufig bemerkten die Opfer nur ein Anrempeln oder Abdrängen durch eine unauffällig gekleidete Frau, in der Zwischenzeit erfolgte der eigentliche Diebstahl. Abgesehen hatte man es in erster Linie auf Geldbörsen am Körper getragener Rucksäcke und Handtaschen.

Im Zuge der Ermittlungen und umfangreicher Videodatensichtungen und Auswertung durch Zivilfahnder und Ermittlungsbeamte der Bundespolizei Hamburg konnten einige Täter identifiziert werden.

Bundespolizisten der zivilen Fahndungseinheit nahmen am 04.12.2019 die Spur der Täter auf und konnten drei Personen festnehmen.

Bis jetzt können der Bande 12 Taten nachgewiesen werden.

Eine erste Haftprüfung wurde am 05.12.2019 beim Amtsgericht Hamburg durchgeführt mit dem Ergebnis, dass eine 19-Jährige, eine 29-Jährige sowie ein 21-Jähriger (alle bosnischer Staatsangehörigkeit) nun in Untersuchungshaft sitzen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

In diesem Zusammenhang sucht der Ermittlungsdienst der Bundespolizei Hamburg nach Geschädigten, die auf diese Art und Weise Opfer von Taschendiebstählen geworden sind, welche durch diese Gruppierung begangen worden sein könnte. Hinweise nimmt die Bundespolizei Hamburg unter der Telefonnummer 040-6699505-600 entgegen.

Des Weiteren ist nächste Woche am 10. und am 11. Dezember jeweils von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr im Hamburger Hauptbahnhof ein Infostand aufgebaut, bei welchem sich interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger über das Thema "Vorsicht vor weihnachtlichen Langfingern" informieren können.

Thomas Hippler

Tel: 0172-4052741

E-Mail: Thomas.Hippler@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

https://twitter.com/bpol_nord



Bundespolizeiinspektion Hamburg

Wilsonstraße 49, 51 a-b, 53 a-b

22045 Hamburg

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell