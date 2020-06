Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte greifen zwei Personen vor Bar an - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Durch eine Gruppe unbekannter Personen angegriffen wurden ein 28-Jähriger und sein 29-jähriger Begleiter am Sonntag, 14.06.2020, vor einer Bar in der Bismarckallee (Hausnummer 9) in Freiburg.

Wie die Geschädigten der Polizei mitteilten, kam es zunächst in der Bar zu einem körperlichen Angriff durch einen unbekannten Täter auf den Begleiter des 28-Jährigen. Der Angreifer soll daraufhin durch den Sicherheitsdienst der Bar verwiesen worden sein.

Als die Geschädigten die Bar um circa 4.45 Uhr verließen, wurden Sie durch den Angreifer sowie circa neun weitere Personen angegriffen und dabei verletzt. Zeugenaussagen zufolge handelte es sich um männliche Personen mit vermutlich arabischer Herkunft. Zwei der Angreifer werden wie folgt beschrieben:

- 1. Tatverdächtiger: 1,80-1,85 Meter, sportlich, breiter Körperbau, hellbraune Haare, Haare seitlich kurz rasiert, oben etwas länger, weißes T-Shirt, möglicherweise mit roter Aufschrift, Jeans - 2. Tatverdächtiger: 1,80 Meter, etwas dünner, dunklere Haut, schwarze Haare, seitlich kurz, oben etwas länger, schwarzer Vollbart, schwarzes Hemd, blaue Jeans, schwarze Sneaker

Nach dem Angriff flüchteten die Personen in unbekannte Richtung. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatablauf oder zur Identität der Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

