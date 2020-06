Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Nollingen: Einbrüche in Gartenhäuser - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich im Zeitraum von Samstag bis Montag, 13.-15.06.20, wurde in zwei Gartenhäuser in Nollingen eingebrochen. In einem Fall war ein Gartenhaus in der Schrebergartenanlage im Staffelweg betroffen, wo eine Fensterscheibe eingeschlagen und ein Sparschwein entwendet wurde. Bei dem weiteren Gartenhaus in der Cranachstraße wurde die Eingangstür aufgehebelt und unter anderem eine Musik-Box entwendet. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen.

