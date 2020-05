Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Arnsberg (ots)

Ein 49-jähriger Mann wurde bei einem Sturz mit seinem Fahrrad im Wald bei Holzen schwer verletzt. Erst am Folgetag konnte die Identität des Verletzten geklärt werden. Zeugen riefen am Donnerstag gegen 19:15 Uhr die Rettungskräfte zu dem gestürzten Fahrradfahrer auf einem Waldweg zwischen Holzen und Voßwinkel. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann ohne Schutzhelm auf dem abschüssigen Weg gestürzt. Hinwiese auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Mit schweren Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann führte keine Ausweispapiere bei sich und konnte aufgrund seiner Verletzungen nicht zu seiner Identität befragt werden. Ermittlungen führten im Laufe des Freitags schließlich zur Identifizierung des Mannes. Aufgrund seiner getragenen Kleidung führte die Spur zu einer Firma in Hamm. Hier war der 49-jährige Mann aus Wickede am heutigen Tag nicht zur Arbeit erschienen. Nach der Identifizierung konnten die Polizei die Angehörigen des Verunglückten benachrichtigen.

Die Polizei gibt folgende Ratschläge für Radfahrer im Sauerland: Fahren Sie möglichst nicht alleine! Packend Sie sich einen Ausweis in Ihr Gepäck und seien Sie erreichbar! Mit einem Smartphone können Sie für sich oder für andere Hilfe organisieren! Schützen Sie Ihr Leben mit einem Helm!

