Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Brilon: In der Nacht zum Donnerstag brachen unbekannte Täter in das Lager einer Gaststätte am Burhagener Weg ein. Die Täter brachen zwei Türen auf und endendeten mehrere Getränkekisten und Spirituosen. Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

Schmallenberg: In das Verkaufsgebäude einer Minigolfanlage auf der Straße "In der Frettelt" brachen unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag ein. Zwischen 19 Uhr und Donnerstag 10.20 Uhr hebelten die Einbrecher eine Tür auf und entwendeten Bratwürstchen und Getränke. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: Am Mittwochnachmittag stellten Mitarbeiter einer Versicherung am Steinweg Hebelspuren an der im Hausflur liegenden Eingangstür fest. Unbekannte Täter hatten versucht die Tür zu den Büros aufzuhebeln. Sie schafften es jedoch nicht die Tür zu öffnen. Angaben zur genauen Tatzeit können nicht gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell