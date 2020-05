Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Jugendliche beschädigten Zaun

Meschede (ots)

Drei bislang unbekannte Jugendliche beschädigten am Donnerstag gegen 17 Uhr einen Zaun am Ruhrtalradweg in Freienohl. Ein Zeuge beobachtete die drei jungen Männer im Bereich des Eisenbahntunnels. Als das Trio den Zeugen erkannte, flüchteten sie in Richtung Oeventrop. Eine Fahndung nach den Jugendlichen blieb ohne Erfolg. Täterbeschreibung: drei Jungs im Alter von etwa 15 Jahren, ein Jugendlicher trug eine nach hinten gedrehte schwarze Baseballcap. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell