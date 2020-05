Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zusammenstoß

Brilon (ots)

Korrektur (Radfahrer gesucht): Am Mittwoch kam es auf der Landstraße 870 zwischen Messinghausen und Beringhausen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einen Motorrad. Der 58-jährige Kradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Polizei sucht einen Radfahrer als Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 16 Uhr der Motorradfahrer in Richtung Messinghausen. Beim Überholen eines Fahrradfahrers geriet der Mann aus Rüthen in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 61-jähirgen Marsbergers. Bei dem anschließenden Sturz wurde der Rüthener schwer verletzt. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr sicherte die auslaufenden Betriebsstoffe. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme war der Fahrradfahrer nicht mehr am Unfallort. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts wird dieser gebeten, sich mit der Polizei in Brilon in Verbindung zu setzen.

