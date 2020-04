Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Marzhausen (ots)

Am Mittwoch, den 22.04.2020 gegen 21:50 Uhr, kam es auf der B 414 zwischen Müschenbach und dem Bahnübergang Marzhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der unfallverursachende PKW, nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelt es sich hierbei um einen silberner VW Touran, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Hachenburg. An diesem PKW müsste zumindest der Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt sein.

Zeugenhinweise bezüglich des flüchtigen PKW bitte an die Polizei Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580.

