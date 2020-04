Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wasenbach- versuchter Einbruch in Ferienhaus

Wasenbach (ots)

In den letzten Wochen wurde von bislang unbekannten Täter versucht, in ein Haus in der Hauptstraße in Wasenbach einzubrechen. Das Schloss der Hauseingangstür wurde beschädigte. Hebelspuren waren erkennbar. Das Eindringen in das Innere des Hauses gelang den Tätern jedoch nicht. Zeugen, die Beobachtungen machten und Hinweise zu der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Diez.

