Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugenaufruf

Schloßberg, 65582 Diez (ots)

In der Nacht von Freitag, dem 17.04.2020 auf Samstag, dem 18.04.2020, im Zeitraum von 20:45 - 06:30 Uhr, kam es am Krankenhaus in Diez, in der Straße "Schloßberg" zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Einem in Längsaufstellung zur Fahrbahn aufgestellten Pkw wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren. Der Verkehrsunfallverursacher kümmerte sich nicht um die Folgen des Unfallgeschehens und setzte seine Fahrt fort. Es entstand Sachschaden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Diez unter 06432 / 6010 in Verbindung zu setzten.

