Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Westerburg (ots)

Am Samstag, 18.04.2020 gegen 15.53 Uhr befuhr ein mit zwei Personen besetzter Pkw die Landstraße L 300 von Winnen kommend in Richtung Westerburg. Nach einer Linkskurve kam der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach, bevor er im Straßengraben zum Stillstand kam. Der 18 Jahre alte Fahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer, beide aus der Verbandsgemeinde Westerburg, wurden dabei verletzt. Zur Schwere der Verletzung liegen derzeit noch keine Informationen vor. Einer der Beteiligten wurde mittels Rettungshubschrauber, der andere mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der verunfallte Pkw wurde total beschädigt. Weiterhin entstand Sachschaden an einer Zaunanlage an der Unfallstelle. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 7.500,- Euro belaufen.

