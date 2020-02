Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen) Auto auf abschüssiger Straße nicht gegen Wegrollen gesichert - Unfall fordert rund 4000 Euro Schaden

Denkingen (ots)

Ein 20 Jahre junger Mann hat am Samstagmittag seinen an der Ahornstraße in Denkingen im Landkreis Tuttlingen abgestellten Seat Leon nicht gegen das Wegrollen gesichert und so einen Unfall mit rund 4000 Euro Sachschaden verursacht. Der Seat setzte sich aufgrund der mangelnden Sicherung gegen 12.40 Uhr auf der abschüssigen Ahornstraße selbständig in Bewegung, rollte, ohne dass jemand hinter dem Steuer saß, die Straße hinunter, touchierte in der Folge einen am Fahrbahnrand stehenden Baum und blieb nach einem Aufprall an einer Straßenlaterne stehen. Glücklicherweise wurden bei dem Unfall keine Personen verletzt. An dem Wagen und der Laterne entstand rund 4000 Euro Sachschaden, für welchen sich der junge Mann aufgrund seiner Nachlässigkeit nun verantworten muss.

