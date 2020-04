Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Singhofen (ots)

Ein Motorradfahrer befuhr die B 260 (Bäderstraße) aus Richtung Nassau kommend in Richtung Singhofen. In einer scharfen Linkskurve prallte der Kradfahrer aus bisher nicht bekannten Gründen gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeuggespanns. Durch den heftigen Anprall wurde der Kradfahrer schwerst verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro. Die Bundesstraße musste für 4 Stunden voll gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen.

