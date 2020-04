Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Vollbrand des Pfarrheims

Seck (ots)

Seck. Am Sonntag, dem 19.04.2020, um 02:07 Uhr, wurde der Vollbrand des Pfarrheims in Seck gemeldet. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der ersten Einsatzkräfte befand sich das 1. Obergeschoss, sowie der Dachstuhl in Vollbrand. Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte ein übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindert werden. Es waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Seck auch die Feuerwehren der angrenzenden Gemeinden, sowie der Verbandsgemeinde Rennerod und Westerburg im Einsatz. Zur Brandursache können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen.

