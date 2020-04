Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Fachbach - Trunkenheitsfahrt B260

Fachbach (ots)

Am 20.04.2020 gegen 21:40 Uhr meldeten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Kleintransporter, Mercedes Benz Viano, welcher in Schlangenlinien auf der B260 in Fahrtrichtung Bad Ems geführt wird. Laut den Mitteilern sei der Kleintransporter auf der B260 im Bereich zwischen Friedrichssegen und Fachbach-Oberau vermehrt in den Gegenverkehr geraten. Hierbei musste ein entgegenkommender Pkw abbremsen, um eine Kollision mit dem Kleintransporter zu vermeiden.

Der Fahrzeugführer konnte im weiteren Verlauf durch eine Streifenbesatzung gestellt werden. In Folge festgestellter Trunkenheit wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet und sein Führerschein vorläufig entzogen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Geschehensabläufen machen können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Ems zu wenden.

