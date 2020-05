Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Plakataktion als wichtiger Baustein

Bild-Infos

Download

Hochsauerlandkreis (ots)

Die Polizei im Hochsauerlandkreis wird seine Plakataktion zur Prävention von Motorradunfällen auch in diesem Jahr fortsetzen. Die Frage bleibt: Ankommen oder umkommen? Mit Plakaten an bekannten Ausflugszielen ist die Polizei präsent. Am Sorpesee wurden nun durch den Verkehrssicherheitsberater PHK Stefan Kronenberg die ersten Plakate aufgehängt. Am kommenden Pfingstwochenende erwarten wir wieder viele Ausflügler an unseren Hotspots. Das Wetter spielt auch mit. Fahren Sie vorsichtig und nehmen Sie Rücksicht auf andere Ausflügler und Verkehrsteilnehmer! In diesem Jahr sind bereits zwei Motorradfahrer ums Leben gekommen. In der Region Südwestfalen insgesamt schon fünf. Jeder Verletzte ist einer zu viel!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Sebastian Held

Telefon: 0291 / 90 20 - 1141

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell