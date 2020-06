Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Harsefelder Spielhalle

Stade (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch, den 17.06. auf Donnerstag, den 18.06. zwischen 02:00 h und 07:35 h in der Friedrich-Huth-Straße nach dem Aufhebeln der Eingangstür in das Innere einer dortigen Spielhalle eingedrungen und haben mehrere Automaten aufgebrochen.

Mit dem Bargeld aus den Automaten konnten der oder die Täter anschließend unerkannt entkommen.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-888260

