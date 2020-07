Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Verschmortes Elektrogerät verursacht starke Rauchentwicklung (20.07.2020)

Furtwangen (ots)

Starker Rauch rief heute gegen 13 Uhr die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei in der Friedrichstraße auf den Plan. Ein in eine Mehrfachsteckdose eingestecktes elektrisches Gerät erhitzte sich aufgrund eines technischen Defekts, wobei das Kunststoffgehäuse verschmorte und eine starke Rauchentwicklung verursachte. Da der Wohnungsinhaber nicht anwesend war, brach die Feuerwehr die Wohnungstür kurzerhand auf und konnte durch das schnelle Eingreifen das Entstehen eines offenen Wohnungsbrandes verhindern. Durch den Kunststoffruß entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, Personen kamen nicht zu Schaden.

