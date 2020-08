Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Zusammenstoß in Engstelle

Reken (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat am Samstag ein Autofahrer in Reken - er war mit einem Traktor kollidiert. Das Geschehen hatte sich gegen 08.50 Uhr auf der Dorstener Straße abgespielt: Der 72-Jährige befuhr die Dorstener Straße in Richtung Bahnhof Reken. Ihm entgegen kam ein 39-jähriger Dülmener mit einer Zugmaschine samt Anhänger. Dieser passierte gerade eine Engstelle in Höhe mehrerer parkender Fahrzeuge, als der Rekener die Stelle ebenfalls durchfahren wollte. Dabei kam es zur Kollision. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell