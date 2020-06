Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Oppum: Jugendliche attackieren zwei Männer - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitagabend (12. Juni 2020) haben drei Jugendliche im Schönwasserpark zwei Männer angegriffen und leicht verletzt.

In einem Angriff mündete am Freitag gegen 21 Uhr der Konflikt zwischen zwei Gruppen junger Leute, die sich schon den ganzen Tag gegenseitig beschimpft hatten. Am Abend schlug einer von ihnen einen 22-Jährigen mit einem Fausthieb zu Boden. Zwei weitere Jugendliche traten dann auf ihn ein. Als sein 20-jähriger Freund ihm helfen wollte, wurde auch er attackiert. Danach flüchteten die drei Täter. Die beiden Opfer wurden zum Glück nur leicht verletzt.

Ein Täter ist circa 15 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß. Er hat dunkelbraune, kurze Haare, blaue Augen und trug ein schwarzes T-Shirt der Marke Nike, eine Brille und eine Bauchtasche.

Ein weiterer Angreifer ist circa 19 Jahre alt, 1,85 Meter groß und hat braune, kurze Haare und braue Augen. Er trug eine kurze, graue Trainingshose und eine weiße Kappe.

Der dritte Täter ist rund 16 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hat schwarze, kurze Haare und braune Augen. Er trug zwei silberne Ringe.

Die drei Gesuchten sollen "südländisch" ausgesehen und sich in türkischer Sprache unterhalten haben.

Hinweise werden erbeten unter 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (276)

