Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Gartenstadt: Vier Schwerverletzte bei Unfall

Krefeld (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag (12. Juni 2020) ist es zu einem Unfall auf der Kreuzung Werner-Voß-Straße / Charlottering gekommen, bei dem vier Personen schwer verletzt wurden. Ein Unfallbeteiligter schwebt in Lebensgefahr.

Gegen 15:30 Uhr fuhr ein BMW-Fahrer auf dem Europaring stadtauswärts. Als er die Kreuzung zur Werner-Voß-Straße überquerte, stieß er mit dem Fahrer eines Krankenfahrdienstes zusammen, der nach links in Richtung Gartenstadt abbiegen wollte. Durch den Aufprall verlor der Kleintransporter seine Batterie, die gegen ein weiteres Fahrzeug prallte, das hinter ihm fuhr.

Die drei Insassen in dem Kleintransporter sowie der BMW-Fahrer wurden schwer verletzt. Der 30-jährige Beifahrer des Krankenfahrdienstes schwebt in Lebensgefahr. Mehrere Zeugen wurden vor Ort vom polizeilichen Opferschutz betreut. Die Unfallstelle war bis 18:55 Uhr gesperrt. Die drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (275)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

https://krefeld.polizei.nrw/

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell