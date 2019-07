Bundespolizeiinspektion Bexbach

BPOL-BXB: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Saarbrücken/ Überherrn (ots)

Gestern, am 18. Juli 2019 vollstreckten Beamte der Bundespolizei im Rahmen der Grenzfahndung in Überherrn zwei Haftbefehle. Ein 22-jähriger Franzose wurde vom Amtsgericht Saarlouis wegen Nötigung gesucht. Vor Ort konnte er den haftbefreienden Betrag in Höhe von 3258,93 Euro bezahlen und konnte seine Freiheit weiter genießen. Ebenso konnte ein 27- jähriger Franzose den haftbefreienden Betrag von 373 Euro vor Ort begleichen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Münster wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gesucht.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Bexbach

Pressesprecher

Karsten Eberhardt

Telefon: 06826 522 1007

Mobil: 0175 9027486

E-Mail: bpoli.bexbach.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bexbach, übermittelt durch news aktuell