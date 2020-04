Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - fahrlässige Körperverletzung durch Hundebiss

57537 Wissen, Alsenstraße (ots)

Am So., 19.04.2020, gegen 16:30 Uhr, erlitt ein dreijähriges Kind erhebliche Gesichtsverletzungen durch einen Hundebiss. Ein angeleinter älterer Pitbull-Labrador-Mischling riss sich in einem kurzen unbeaufsichtigten Moment los und lief zu mehreren spielenden Kindern auf das Nachbargrundstück, wo er die 3-Jährige angriff. Das Kind musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell