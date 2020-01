Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cappeln - Einbrüche in Wohnhäuser

Am Dienstag, 28. Januar 2020, zwischen 17.00 Uhr und 22.50 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zu einem Wohnhaus im Helskamp. Der Täter entwendete Bekleidungsgegenstände und Schmuck. Am gleichen Tag, 28. Januar 2020, zwischen 18.20 Uhr und 20.50 Uhr kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße Im Felde. Der Täter hebelte ein Fenster auf und erlangte so Zugang zum Gebäude und entwendete Modeschmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478/1555) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 28. Januar 2020, um 14.35 Uhr fuhr ein 46-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Emsteker Straße, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm bereits vor einiger Zeit aufgrund einer Trunkenheitsfahrt entzogen worden. Die Polizeibeamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und untersagten ihm die Weiterfahrt.

