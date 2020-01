Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Ehrlicher Finder übergibt Briefumschlag mit 2000 EUR (11/1801)

Speyer (ots)

18.01.2020, 17:30 Uhr

Ein großes "Dankeschön" hat die Polizei am Samstag einem 77-jährigen Speyer Bürger ausgesprochen. Der Mann fand gegen 17:30 Uhr an einem Geldautomaten eines Geldinstitutes in Speyer-Nord einen Briefumschlag mit 2000 EUR. Daraufhin begab sich der ehrliche Finder mit seinem "Fund" zur Polizeiinspektion Speyer und übergab den Umschlag mit dem Geld. Das Geld wurde sichergestellt und die Ermittlungen hinsichtlich dem bislang noch unbekannten Verlierer aufgenommen. Die Polizei bedankt sich auf diesem Weg nochmals für das vorbildliche Verhalten des Finders.

