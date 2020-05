Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Freitag kam es um 15.05 Uhr an der Becheltestraße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 41-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Ein 42-jähriger Autofahrer wollte mit seinem Audi aus einer Einfahrt auf die Becheltestraße fahren und übersah den Fahrradfahrer, der sich von rechts näherte. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell