Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei am Bahnhof - Wer kennt diese Personen?

Hagen (ots)

Bereits am 16.02.2020 kam es gegen 05:30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten in einer Gaststätte in der Straße Am Hauptbahnhof. Einer der unbekannten Tatverdächtigen schlug einem Gast so gegen den Kopf, dass dieser bewusstlos zu Boden fiel. Nachdem zwei weitere Gäste den Tatverdächtigen darauf ansprachen, schlugen und traten weitere unbenannte Männer teilweise gemeinsam auf die Gäste des Lokals ein und drängten diese in die Toilettenkabinen. Erst nachdem die Geschädigten sich in den Sanitäranlagen einschließen konnten, ließen die Tatverdächtigen von ihnen ab. Jetzt liegt der Polizei ein Beschluss des Gerichts zur Öffentlichkeitsfahndung vor. Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Bitte melden Sie sich unter der 02331 986 2066.

Die Fahndungsbilder können Sie hier einsehen:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-gefaehrliche-koerperverletzung

