Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl mit Waffen in der Innenstadt

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 28.05.2020, beobachtete ein Detektiv in einer Drogerie am Bergischen Ring gegen 13:00 Uhr zwei Männer (28, 38). Diese versuchten mit einem Taschenmesser die Verpackungen von Rasieren zu öffnen. Anschließend steckten sie sich Kopfhörer, Parfüm und Duschgel in die Taschen, um danach den Laden zu verlassen. Hier hielt sie der 47-jährige Detektiv auf. Die Männer leisteten keinen Widerstand und warteten auf die Polizei. Die Beamten stellten die Personalien fest und das Messer sicher. Beide Männer müssen jetzt mit einer Anzeige rechnen.

