Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Sieben PKWs beschädigt

Minden (ots)

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte sieben abgestellte PKWs in der Culemannstraße und der Gabelsbergerstraße beschädigt.

Als eine Anwohnerin am Mittwochmorgen mehrere beschädigte PKWs in der Gabelsbergerstraße bemerkte, verständigte sie die Polizeileitstelle. Nach Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass die Täter zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 6.40 Uhr Außenspiegel von insgesamt vier Autos - einen grauen Audi, einen grauen VW, einen blauen Opel sowie einen grauen Opel - beschädigt hatten.

Zeitgleich wurden der Polizei auch drei angegangene PKWs in der angrenzenden Culemannstraße gemeldet. Hier hatten die bisher unbekannten Täter an einem grauen VW, einem weißen VW sowie an einem Mercedes ebenfalls die Außenspiegel demoliert.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

