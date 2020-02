Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungsbrand/Wohnhaus-Einbrecher klaut Auto und baut Unfall/

Plettenberg (ots)

Nach einem Brand in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Brachtstraße wurde am Sonntagabend eine Mieterin zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Gegen 21.20 Uhr bemerkten die Dachgeschoss-Mieterin und ihr Besucher das Feuer im Wohnzimmer. Sie benachrichtigen die andere Mieterin und retteten sich ins Freie. Die Wohnungsbesitzerin und ihr Gast wollten keine medizinische Untersuchung. Die Polizei ermittelt, um die Brandursache zu klären.

Am Wochenende gab es fünf Einbrüche bzw. Einbruchversuche in Plettenberg. Mehrmals wurde der unbekannte Einbrecher beobachtet. Der erste Versuch fand am Samstag gegen 2 Uhr am Oesterweg statt. Der Bewohner wurde von klopfenden Geräuschen geweckt und ging zur Haustür. Dort erkannte er die Umrisse einer Person, die versuchte, die Tür aufzuhebeln. Die Person bemerkte offenbar, dass er von innen beobachtet wurde und flüchtete. Der Hauseigentümer lief ein Stück hinterher und sah den Unbekannten noch, wie er durch das Grundstückstor auf die Straße flüchtete.

Kurze Zeit später schlug ein Einbrecher erfolgreicher in der Rheinlandstraße zu: Er zerstörte ein Fenster, stieg ins Haus und entwendete Bargeld und Schlüssel, setzte sich mit dem erbeuteten Fahrzeugschlüssel in den Wagen des Geschädigten und fuhr los. Er kam jedoch nicht weit: Um 3.45 Uhr entdeckte ein Zeuge den quer auf der Wilhelm-Graewe-Straße stehenden Kleinwagen, der ein geparktes Fahrzeug gerammt hatte. Die Polizei weckte den rechtmäßigen Eigentümer, der weder von dem Einbruch noch von dem Pkw-Diebstahl etwas mitbekommen hatte. Er war gegen 0.30 Uhr ins Bett gegangen. Die Polizei stellte seinen Wagen sicher und ließ ihn abschleppen. Er wird auf Spuren untersucht.

Um 4 Uhr gab es den nächsten Einbruchversuch am Böddinghauser Weg. Diesmal müssen mehrere Täter beteiligt gewesen sein, denn der Bewohner eines Einfamilienhauses wurde durch Stimmen vor seinem Fenster geweckt. Als er rief, verstummten die Stimmen. Am Morgen bemerkte er die Aufbruchspuren an dem Fenster.

Am heutigen Montagmorgen um 1.45 Uhr dann der nächste Knall: Ein Unbekannter schlug die Scheibe einer Tür an der Rückseite eines Hauses an der Oestertalstraße ein. Der Wohnungsbesitzer hörte den Knall, ging in den Keller und sah eine Gestalt durch die Türscheibe, die von außen gegen die Glas schlug. Als er das Licht anschaltete, verschwand der Unbekannte. Auch in der Immecke wurde um 3.15 Uhr eine Hausbewohnerin durch Geräusche an der Terrassentür geweckt. Als sie die Gardine an die Seite zog, um der Herkunft der Geräusche nachzugehen, erblickte sie einen Mann mit Werkzeug in der Hand. Die Frau und ihr Mann verfolgten den Unbekannten, der sein Tatwerkzeug nach den Hausbewohnern warf. Der Täter soll über 20 Jahre alt und schlank sein. Er trug eine dunkle Kleidung und eine Kapuze über dem Kopf.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell