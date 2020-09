POL-E: Essen/Mülheim a.d. Ruhr/Bochum/Gelsenkirchen: Überregionaler Kreditkartenbetrug - Fotofahndung

Polizei Essen

Essen/Mülheim a.d. Ruhr/Bochum/Gelsenkirchen: Überregionaler Kreditkartenbetrug - Fotofahndung

Essen

45117 E.-/45468 MH.-Stadtgebiete: Im Zeitraum von September 2019 bis Dezember 2019 kam es in mehreren Ruhrgebietsstädten zu Betrugsdelikten unter Ausnutzung gestohlener Kreditkartendaten. Die Geschädigten in diesen Fällen kommen aus dem gesamten Bundesgebiet. In diesem Zusammenhang fahndet die Polizei Essen nun öffentlich mit Aufnahmen einer Überwachungskamera nach zwei Tatverdächtigen, die in einer Saturn-Filiale in Bochum aufgenommen wurden. Wer kennt die abgebildeten Männer und/oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat 13 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0./PaPe

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

