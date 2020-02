Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen- Mehrere Lauben-Aufbrüche in der Kleingartenanlage "Am Nordkamp"

Bönen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, 20.02.2020, 16:00 Uhr, bis Samstag, 22.02.2020, 15:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter zahlreiche Lauben der Kleingartenanlage "Am Nordkamp" aufgebrochen. Nach bisherigen Feststellungen wurden 7 Lauben aufgebrochen. Bislang liegen hier keine Erkenntnisse vor, welche Gegenstände entwendet wurden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0 zu melden.

