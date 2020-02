Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfall - Fahrerin war alkoholisiert

Selm (ots)

Am 22.02.2020 (Sa.), gegen 20:15 Uhr, kam es in Selm auf der Nordkirchener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw´s. Eine 34-jährige Frau aus Nordkirchen befuhr mit ihrem Pkw die Nordkirchener Straße in Richtung Nordkirchen. In einer Kurve ist das Fahrzeug linksseitig herausgetragen worden und gegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 52-jährigen Frau aus Nordkirchen gestoßen. Hierdurch rutschte das Fahrzeug der 34-Jährigen in den dortigen Graben. Beim Fahrzeug der 52-Jährigen riss das hintere linke Rad ab. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Aufgrund der Alkoholisierung der 34-Jährigen wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 EUR.

