POL-MR: Gartenhütte aufgebrochen; Abgelenkt und zugegriffen;Über 2 Promille; Autos beschädigt; Rucksack weg; Auffahrunfall-Querender Fußgänger als Zeuge gesucht; Flucht nach Parkplatzrempler; Spiegelschaden

Wetter - Gartenhütte aufgebrochen - keine Beute

Am Mittwoch, 05. Februar, stellten Berechtigte Hebelmarken an einem der Holzfenster einer drei Mal drei Meter großen Gartenhütte auf einem Grundstück in der Leipziger Straße fest. Nach ersten Sichtungen entstand lediglich ein geringer Sachschaden. Beute machte der Täter nicht. Die Tatzeit steht nicht fest. Wer hat vor dem 05. Februar verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem versuchten Einbruch zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Gladenbach - Abgelenkt und zugegriffen - Taschendieb klaut Geldbörse

Am Mittwoch, 12. Februar, gegen 13.30 Uhr, erbeutete ein Taschendieb mit einer ganz üblichen Masche eine Geldbörse. Tatort war ein Lebensmittelmarkt in der Gießener Straße. Der Mann lenkte eine 61 Jahre alte Kundin ab, indem er sie anrempelte und ihr Limonen in die Jacke steckte. Im Verlauf des weiteren Gesprächs und Zurückholens der Limonen stahl der Mann der Frau das in ihrer linken Jackentasche verstaute Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Notizen. Als die Dame den Diebstahl bemerkte war der Täter lange weg. Er war zwischen 25 und 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, von unauffälliger Figur und mutmaßlich arabischer Herkunft. Er hatte längere, schwarze, seitlich rasierte Haare und trug neben einer schwarzen Jacke eine graublaue Jeans. Wem ist dieser Mann noch aufgefallen? Wer kann Hinwiese geben, die zu seiner Identifizierung führen könnten? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461/9295-0.

Breidenbach - Autofahrt unter Drogeneinfluss

Im Rahmen einer allgemeinen, stationären Verkehrskontrolle überprüfte die Polizei Biedenkopf am Mittwochabend, 12. Februar, zwischen 22.20 und 23.40 Uhr Autofahrer die über die B 253 oder die Landstraße 3049 durch den Ort fuhren. Gegen einen Autofahrer ergab sich ein Verdacht des Drogeneinflusses. Der anschließende Drogentest bestätigte das. Die Fahrt für den 30-Jährigen war damit zu Ende und er musste mit zur Blutprobe.

Stadtallendorf - Über 2 Promille

Der Alkotest eines Autofahrers zeigte über 2, 1 Promille an. Die Polizei stoppte den 53 Jahre alten Autofahrer am Mittwoch, 12. Februar, gegen 16.10 Uhr in Stadtallendorf. Sie veranlasste die nötige Blutprobe und stellte den Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sicher. Derzeit überprüft die Polizei noch, ob der im Ostkreis lebende Mann überhaupt noch im Besitz eines gültigen Führerscheins ist - vorzeigen konnte er keinen.

Kirchhain - Autos beschädigt

Zwischen Freitag und Dienstag, 11. Februar, kam es in der Karlsbader Straße zu Sachbeschädigungen an mindestens zwei Autos. Betroffen waren ein roter Renault Clio und ein BMW Kombi. Am Renault waren alle vier Reifen platt und die vorderen Scheibenwischer abgebrochen. Der Schaden beträgt 1100 Euro. Am Kombi waren zwei Reifen platt, die Motorhaube verkratzt, ein Scheibenwischer abgebrochen und das Markenzeichen weg. Der Schaden ist vermutlich auch vierstellig. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Marburg - Kurz abgestellt - Rucksack weg

Ihr Rucksack stand nur wenige Augenblicke abgestellt vor dem Eingang eines Anwesens am Anfang der Uferstraße. Die kurze Spanne reichte einem Dieb aus. Der Täter griff zu und erbeutete damit u.a. Bargeld, Scheckkarte, Krankenversicherungskarte, Ausweis und Telefon. Die Suche nach dem Rucksack in der näheren Umgebung blieb erfolglos. Wer hat zur Tatzeit am Mittwoch, 12. Februar, gegen 17 Uhr, in der Uferstraße entsprechende Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

Neustadt -Auffahrunfall am Zebrastreifen - Querender Fußgänger als Zeuge gesucht

Die Polizei sucht den Fußgänger, der am Dienstag, 11. Februar, gegen 12.55 Uhr, den Zebrastreifen am Überweg Kasseler Straße/Bahnhofstraße übequerte. Der Fußgänger ist für die Polizei ein wichtiger Zeuge. Um dem Fußgänger das Überqueren zu ermöglichen, verringerte der 36-jährige Fahrer eines roten Ford die Geschwindigkeit. In der Folge fuhr der 37-jährigeFahrer eines VW Touareg auf den Ford auf. Die beiden Insassen im VW blieben unverletzt. Ein Rettungswagen brachte allerdings das im Ford mitfahrende 8 Monate alte Kind zur Untersuchung etwaiger Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei bittet den Fußgänger sowie etwaige weitere Zeugen des Verkehrsunfalls sich zu melden. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428/9305-0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen

Cappel - Flucht nach Parkplatzrempler - Wer hat den Zettel geschrieben?

Dank einer aufmerksamen Zeugin bleibt die Besitzerin eines weißen Elektro VW UP nicht auf dem Schaden durch die Unfallflucht hängen. Ein schwarzer Pkw beschädigte offenbar bei einem Parkmanöver auf dem Tegut-Parkplatz den an der dortigen E-Zapfsäule abgestellten VW. Bei der leichten Kollision entstand am vorderen linken Kotflügel des Elektroautos ein geringer Schaden. Der Verursacher fuhr davon und die VW Fahrerin zunächst nach Hause. Dort fand sie erst am nächsten Morgen den Zettel mit dem Hinweis auf das Kennzeichen des verursachenden Autos. Erst dort bemerkte sie dann auch den Schaden. Der Unfall auf dem Parkplatz in der Marburger Straße war am Dienstag, 11. Februar, gegen 18.20 Uhr.

Marburg - Spiegelschaden

Der bei einer Unfallflucht beschädigte grüne Opel Corsa parkte zur Unfallzeit zwischen 22.30 Uhr am Dienstag und 09.15 Uhr am Mittwoch, 12. Februar schräg gegenüber dem Anwesen Ockershäuser Straße 33. Bei Wiederbenutzung fand die Besitzerin das mehrfach gerissene Glas ihres linken Außenspiegels fünf Meter von ihrem Auto entfernt. Das Gehäuse des Spiegels war in Fahrtrichtung umgeklappt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise auf das verursachende Fahrzeug ergaben sich bislang nicht. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

