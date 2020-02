Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brand in einem Wohnhaus

Marburg-Biedenkopf (ots)

Holzhausen

Am Mittwochmorgen (12. Februar), gegen 07.45 Uhr, rückten mehrere Feuerwehren der Gemeinde Dautphetal und die Polizei zum gemeldeten Brand eines zweigeschossigen Wohnhauses in die Weiherstraße aus. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle und gelöscht. Verletzt wurde niemand. Die ersten Ermittlungen ergaben keine Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung. Vielmehr gibt es Anhaltspunkte für einen technischen Defekt als Ursache. Es entstand ein Schaden in Höhe von vermutlich mehreren Tausend Euro.

Martin Ahlich

