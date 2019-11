Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Zwei Überfälle auf Lkw-Fahrer

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Zu dem zweiten Überfall am Donnerstag, 28.11.2019, an der Rastanlage Lipperland haben Kriminalbeamte neue Details zu den Tätern.

Im Rahmen der Vernehmung des 30-jährigen Lkw Fahrers wurde bekannt, dass die beiden Räuber auf der Rastanlage zu einem wartenden Fluchtfahrzeug liefen. In dem Pkw saß ein weiterer Mann am Steuer. Bei dem Auto könnte es sich um einen dunklen Mercedes C Klasse handeln. Das Trio fuhr auf der A 2 in Richtung Dortmund davon.

Bei dem ersten Überfall am Mittwoch auf dem Parkplatz Niedergassel hatte das 51-jährige Opfer beschrieben, dass die Angreifer mit einem dunklen Mercedes Pkw unterwegs waren.

Erste Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4453535#

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

